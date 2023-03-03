РИА Новости: переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, в ходе переговорного процесса предлагаются различные инициативы.
«Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки», — пояснил собеседник агентства.
Он заявил о необходимости в сжатые сроки урегулировать эти моменты.
Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.
В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.