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РИА Новости: переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик

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Переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик, ряд вопросов не удаётся урегулировать.
РИА Новости: переговоры по продлению зерновой сделки зашли в тупик
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, в ходе переговорного процесса предлагаются различные инициативы.

«Но создалась тупиковая ситуация, когда нет ясности, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки», — пояснил собеседник агентства.

Он заявил о необходимости в сжатые сроки урегулировать эти моменты.

Ранее российский МИД заявил, что США и другим странам Запада пора прекратить разыгрывать продовольственную карту и саботировать зерновую сделку: львиная доля зерна с Украины идёт по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

В министерстве констатировали, что зерновая сделка не работает.

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