Лавров встретился с главой МИД Армении Мирзояном

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Нью-Дели.

Как сообщает ТАСС, российский политик спросил у Мирзояна, когда он прилетел в Индию. Глава МИД Армении ответил, что накануне.

Уточняется, что армянский министр пробудет в стране с 3 по 4 марта. Встреча политиков продолжилась без прессы.

Ранее Лавров заявил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

В конце января Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уже обсуждали по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора.