Узнать больше

Лавров встретился с главой МИД Армении Мирзояном

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Нью-Дели.
Лавров встретился с главой МИД Армении Мирзояном
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, российский политик спросил у Мирзояна, когда он прилетел в Индию. Глава МИД Армении ответил, что накануне.

Уточняется, что армянский министр пробудет в стране с 3 по 4 марта. Встреча политиков продолжилась без прессы.

Ранее Лавров заявил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

В конце января Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уже обсуждали по телефону ситуацию вокруг Лачинского коридора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить