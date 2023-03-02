Global Times: попытка США одержать победу над Россией закончится унизительным поражением
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Он подчеркнул, что в данный момент становится очевидно, что Россия может противостоять всему коллективному Западу на Украине в одиночку.
«Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки», — отметил Ху Сицзинь.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что определённые успехи есть на Авдеевском направлении.
Кроме того, Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.