Попытка Соединённых Штатов одержать победу над Россией закончится для них унизительным поражением, поскольку Москва обладает военным преимуществом перед Вашингтоном и его союзниками. Такое мнение выразил обозреватель газеты Global Times Ху Сицзинь.

Он подчеркнул, что в данный момент становится очевидно, что Россия может противостоять всему коллективному Западу на Украине в одиночку.

«Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки», — отметил Ху Сицзинь.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что определённые успехи есть на Авдеевском направлении.

Кроме того, Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.