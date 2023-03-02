Узнать больше

Global Times: попытка США одержать победу над Россией закончится унизительным поражением

Короткая ссылка
Попытка Соединённых Штатов одержать победу над Россией закончится для них унизительным поражением, поскольку Москва обладает военным преимуществом перед Вашингтоном и его союзниками. Такое мнение выразил обозреватель газеты Global Times Ху Сицзинь.
Global Times: попытка США одержать победу над Россией закончится унизительным поражением
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он подчеркнул, что в данный момент становится очевидно, что Россия может противостоять всему коллективному Западу на Украине в одиночку.

«Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки», — отметил Ху Сицзинь.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что определённые успехи есть на Авдеевском направлении.

Кроме того, Пушилин сообщил, что практически все дороги в Артёмовск (Бахмут) находятся под огневым контролем ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить