Захарова назвала самопиаром слова Блинкена о его встрече с Лавровым

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым являются самопиаром и свидетельствуют о его непрофессионализме, кроме того, американской стороне нечего предложить Москве, считает представитель МИД России Мария Захарова.

Как ранее сообщил Блинкен, в ходе разговора с Лавровым в рамках мероприятия G20, которое проходит в Индии, он призвал Россию отменить решение о приостановке своего участия в ДСНВ.

«Не это волнует господина Блинкена и Госдепартамент США. Их волнуют имидж, пиар и самореклама», — сказала Захарова в эфире «России 1».

США видят, что ответ России на их бездумные действия не заставляет себя ждать, отметила дипломат.

«И, соответственно, Блинкену американскому народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», — цитирует её РИА Новости.

Она назвала поведение госсекретаря саморекламой, дешёвкой и непрофессиональными приёмами, которые призваны «закрыть эту брешь американской дипломатии».

2 марта Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.

По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.