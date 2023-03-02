Захарова назвала самопиаром слова Блинкена о его встрече с Лавровым
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Как ранее сообщил Блинкен, в ходе разговора с Лавровым в рамках мероприятия G20, которое проходит в Индии, он призвал Россию отменить решение о приостановке своего участия в ДСНВ.
«Не это волнует господина Блинкена и Госдепартамент США. Их волнуют имидж, пиар и самореклама», — сказала Захарова в эфире «России 1».
США видят, что ответ России на их бездумные действия не заставляет себя ждать, отметила дипломат.
«И, соответственно, Блинкену американскому народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», — цитирует её РИА Новости.
Она назвала поведение госсекретаря саморекламой, дешёвкой и непрофессиональными приёмами, которые призваны «закрыть эту брешь американской дипломатии».
2 марта Захарова рассказала, что Лавров и Блинкен пообщались в Индии «на ходу», никаких переговоров не было.
По её словам, Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена.