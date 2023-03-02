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Орбан назвал ракетные базы США в Румынии и Польше проблемой Путина

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Ракетные базы США, созданные в Румынии и Польше, — это проблема президента России Владимира Путина, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан назвал ракетные базы США в Румынии и Польше проблемой Путина
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом он сказал в интервью Die Weltwoche.

«Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и в Грузию с целью размещения там вооружений. Кроме того, американцы отменили важные договоры о разоружении. Вот почему Путин больше не мог спокойно спать по ночам», — сказал политик.

Орбан отметил, что ему понятны аргументы Путина, но он не принимает начало боевых действий на Украине.

Российский президент в 2021 году напомнил о вступлении Польши и Румынии в НАТО, после чего США «легко договорились с ними о размещении там систем ПРО».

При этом пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают Москвы за 15 минут подчеркнул Путин.

Как отмечал начальник Генштаба российских ВС генерал армии Валерий Герасимов, негативное влияние ПРО США на военную безопасность России потребовало разработать средства для нейтрализации таких угроз.

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