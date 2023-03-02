Премьер Венгрии Орбан: подход Запада к ситуации вокруг Украины определяют США, а не ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Die Weltwoche выразил уверенность, что подход западных стран к ситуации вокруг украинского конфликта определяют Соединённые Штаты, а не Европейский союз.

«В решениях, которые принимаются в Брюсселе, я чаще вижу отражение американских интересов, чем европейских», — цитирует его ТАСС.

Орбан добавил, что последнее слово всегда «остаётся за Вашингтоном», когда речь идёт об определении подхода к украинскому кризису.

Ранее Орбан отмечал, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду.