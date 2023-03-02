Премьер Венгрии Орбан: подход Запада к ситуации вокруг Украины определяют США, а не ЕС
- AP
- © Olivier Matthys
«В решениях, которые принимаются в Брюсселе, я чаще вижу отражение американских интересов, чем европейских», — цитирует его ТАСС.
Орбан добавил, что последнее слово всегда «остаётся за Вашингтоном», когда речь идёт об определении подхода к украинскому кризису.
Ранее Орбан отмечал, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду.