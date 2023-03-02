Президент России Владимир Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в заявлении.

Он также выразил надежду на укрепление российско-вьетнамского партнёрства.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства», — отмечается в заявлении.

Путин указал, что сотрудничество двух стран отвечает коренным интересам народов России и Вьетнама, а также идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.