Узнать больше

Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама.
Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама
  • AFP
  • © Hoang Thong Nhat / Vietnam News Agency

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в заявлении.

Он также выразил надежду на укрепление российско-вьетнамского партнёрства.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства», — отмечается в заявлении.

Путин указал, что сотрудничество двух стран отвечает коренным интересам народов России и Вьетнама, а также идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить