Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама
- AFP
- © Hoang Thong Nhat / Vietnam News Agency
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента Социалистической Республики Вьетнам», — говорится в заявлении.
Он также выразил надежду на укрепление российско-вьетнамского партнёрства.
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства», — отмечается в заявлении.
Путин указал, что сотрудничество двух стран отвечает коренным интересам народов России и Вьетнама, а также идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.