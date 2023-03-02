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Экс-замминистра Бетелл: Лондон рассматривал идею уничтожения домашних кошек из-за COVID-19

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Британское правительство рассматривало возможность истребления всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса.
Экс-замминистра Бетелл: Лондон рассматривал идею уничтожения домашних кошек из-за COVID-19
  • AFP
  • © Justin TALLIS

Об этом заявил бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл.

Он рассказал, что в начале пандемии коронавируса было неясно, могут ли домашние животные передавать вирус.

«На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придётся попросить общественность истребить всех кошек в Британии», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу Channel 4.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что британская экономика гораздо хуже справляется с последствиями пандемии коронавируса, нежели ЕС и США.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

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