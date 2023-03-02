Моди: Индия и Италия готовы перейти к совместному производству оборонной продукции

Индия и Италия готовы перейти к совместной разработке и производству оборонной продукции на индийской территории.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Нью-Дели.

«Создаются возможности для совместного производства и совместной разработки оборонной продукции в Индии, что может быть выгодно обеим странам», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский посол в Нью-Дели Денис Алипов назвал беспрецедентным уровень сотрудничества России и Индии в сфере обороны.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.