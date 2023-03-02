Focus: Запад ждёт, что Зеленский перейдёт к переговорам с Россией

Запад ждёт, что президент Украины Владимир Зеленский перейдёт к дипломатическому разрешению конфликта.

Об этом пишет издание Focus.

«Становится более ясно, чего хочет Запад... От Зеленского ждут, что из «президента войны» он превратится в «президента мира», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что, несмотря на публичные заявления,« Украине дают понять, что военная помощь ограничена по времени».

Ранее газета Bild со ссылкой на источники в правительствах ФРГ и США сообщала, что западные страны могут оказать давление на Зеленского с целью склонить его к переговорам с Россией, если до осени не будет существенных военных результатов.