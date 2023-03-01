Байден продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия санкций, введённых ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Об этом сказано в распространённом Белым домом заявлении.

Как передаёт ТАСС, речь идёт об ограничительных мерах в отношении России, применённых нынешней администрацией, предыдущей администрацией Дональда Трампа и администрацией 44-го президента США Барака Обамы.

По словам Байдена, действия и политика, о которой идёт речь в данных указах, продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США.

«Продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660», — сказано в сообщении президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз, США и их сателлиты оказались одиноки в антироссийских санкциях, так как остальной мир их не поддержал.