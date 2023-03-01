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Экономист Колташов прокомментировал принятие Евросоюзом пакета антироссийских санкций

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Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов высказался о принятии Евросоюзом 10-го пакета антироссийских санкций.
Экономист Колташов прокомментировал принятие Евросоюзом пакета антироссийских санкций
  • AP

«В России имеются все необходимые ресурсы, которые ранее создавали конкурентные преимущества для экономики ЕС. Теперь предприятия в Европейском союзе должны будут разориться, потому что сами не смогут производить достаточное количество синтетического каучука и иных материалов», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, это не в интересах европейской промышленности и европейских работников, а процесс переориентации торговли ЕС для большего приобретения продукции у США.

Ранее политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки АФРОКОМ Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT новые санкции США, введённые против России.

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