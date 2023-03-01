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Премьер: Япония намерена уйти от односторонней зависимости от ударного потенциала США

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Японское правительство намеревается отойти от односторонней зависимости от ударной военной мощи США, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Что касается потенциала ответного удара, то в будущем наша полная зависимость от ударной военной мощи США прекратится», — приводит ТАСС слова Кисиды в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Он отметил, что возможности для контрудара по потенциальному противнику приобретаются Японией исключительно в оборонительных целях.

Премьер добавил, что Токио не собирается ввязываться в гонку вооружений.

28 ноября 2022 года Кисида распорядился принять бюджетные меры, которые позволят увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году.

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