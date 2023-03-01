Премьер: Япония намерена уйти от односторонней зависимости от ударного потенциала США
«Что касается потенциала ответного удара, то в будущем наша полная зависимость от ударной военной мощи США прекратится», — приводит ТАСС слова Кисиды в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.
Он отметил, что возможности для контрудара по потенциальному противнику приобретаются Японией исключительно в оборонительных целях.
Премьер добавил, что Токио не собирается ввязываться в гонку вооружений.
28 ноября 2022 года Кисида распорядился принять бюджетные меры, которые позволят увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году.