Премьер: Япония намерена уйти от односторонней зависимости от ударного потенциала США

Японское правительство намеревается отойти от односторонней зависимости от ударной военной мощи США, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Что касается потенциала ответного удара, то в будущем наша полная зависимость от ударной военной мощи США прекратится», — приводит ТАСС слова Кисиды в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

Он отметил, что возможности для контрудара по потенциальному противнику приобретаются Японией исключительно в оборонительных целях.

Премьер добавил, что Токио не собирается ввязываться в гонку вооружений.

28 ноября 2022 года Кисида распорядился принять бюджетные меры, которые позволят увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году.