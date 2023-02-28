Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Великобритании ракет Javelin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Великобритании ракет Javelin и сопутствующего оборудования на сумму $125 млн.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Предполагаемая сделка по продаже данных ракет послужит поддержке целей внешней политики и национальной безопасности США путём повышения безопасности нашего союзника по НАТО, который представляет собой важную силу в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — приводит сообщение РИА Новости.

Третьего февраля Министерство обороны США объявило о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму около $2,2 млрд.

В пакет помощи войдут системы ПВО, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для HIMARS.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что российская армия уничтожит любое вооружение, поставляемое западными странами на Украину.