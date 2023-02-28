В Пентагоне анонсировали многодневный визит Остина на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин совершит многодневный визит на Ближний Восток.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин отправится с запланированным многодневным визитом в зону ответственности Центрального командования ВС США», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в ходе поездки глава Пентагона намерен подтвердить приверженность Вашингтона своим обязательствам перед странами ближневосточного региона.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Соединённые Штаты совместно с Европейским союзом стремятся отвлечь внимание международного сообщества от кризисов, происходящих на Ближнем Востоке.