В Пентагоне анонсировали многодневный визит Остина на Ближний Восток
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Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Министр Остин отправится с запланированным многодневным визитом в зону ответственности Центрального командования ВС США», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что в ходе поездки глава Пентагона намерен подтвердить приверженность Вашингтона своим обязательствам перед странами ближневосточного региона.
Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявлял, что Соединённые Штаты совместно с Европейским союзом стремятся отвлечь внимание международного сообщества от кризисов, происходящих на Ближнем Востоке.