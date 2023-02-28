В Белом доме заявили, что Украина сама определит формулу «победы»

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина сама определит, как для неё будет выглядеть «победа».

По его словам, Вашингтон выступает за победу Киева и считает, что это возможно.

«Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — сказал Кирби в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что в случае переговоров Киев сам будет определять темы разговора.

Ранее обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.