Узнать больше

В Белом доме заявили, что Украина сама определит формулу «победы»

Короткая ссылка
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Украина сама определит, как для неё будет выглядеть «победа».
В Белом доме заявили, что Украина сама определит формулу «победы»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

По его словам, Вашингтон выступает за победу Киева и считает, что это возможно.

«Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — сказал Кирби в интервью агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что в случае переговоров Киев сам будет определять темы разговора.

Ранее обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить