В Белом доме заявили, что Украина сама определит формулу «победы»
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По его словам, Вашингтон выступает за победу Киева и считает, что это возможно.
«Но они сами будут определять, как для них будет выглядеть победа», — сказал Кирби в интервью агентству Bloomberg.
Он подчеркнул, что в случае переговоров Киев сам будет определять темы разговора.
Ранее обозреватель The New York Times Майкл Кроули заявил, что официальные лица Соединённых Штатов Америки призвали украинского президента Владимира Зеленского показать готовность к дипломатическому диалогу об окончании конфликта.