Захарова: ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в антироссийских санкциях

Евросоюз, США и их сателлиты оказались одиноки в антироссийских санкциях, так как остальной мир их не поддержал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет сомнений, что угрозы Евросоюза в рамках принятого накануне пакета карать третьи страны, если они не будут соблюдать его антироссийские рестрикции, только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути, диктаторской политики Запада», — сказала дипломат.

Захарова также отметила, что каждый следующий пакет санкций всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал.

Главы МИД G7 ранее пригрозили третьим странам последствиями при продолжении помощи ВС России.

Кроме того, в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помогать Украине и усилить санкции против России.

Исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что эффект от десятого пакета санкций ЕС, введённого в отношении России, будет ограниченным.