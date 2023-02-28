Захарова: ЕС, США и их сателлиты оказались одиноки в антироссийских санкциях
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«Нет сомнений, что угрозы Евросоюза в рамках принятого накануне пакета карать третьи страны, если они не будут соблюдать его антироссийские рестрикции, только укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути, диктаторской политики Запада», — сказала дипломат.
Захарова также отметила, что каждый следующий пакет санкций всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции — это инструмент, который не сработал.
Главы МИД G7 ранее пригрозили третьим странам последствиями при продолжении помощи ВС России.
Кроме того, в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помогать Украине и усилить санкции против России.
Исполняющий обязанности российского постпреда в Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что эффект от десятого пакета санкций ЕС, введённого в отношении России, будет ограниченным.