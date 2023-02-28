Захарова заявила, что ЕС пытается выдать заботу о детях за «насильственное перемещение»

Евросоюз пытается выдать заботу о детях, чьи родители погибли от обстрелов, за «насильственное перемещение», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заботу нашей страны о детях, чьих родителей убили из поставляемых киевскому режиму западными странами вооружений, в Евросоюзе лицемерно пытаются охарактеризовать насильственным перемещением», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что при этом никто из чиновников Евросоюза не имеет понятия о том, что такое «Аллея Ангелов» в Донецке.

С 18 февраля 2022 года в аппарат российского омбудсмена поступило более 2 тыс. обращений в отношении 12 тыс. человек. Москалькова рассказала, что эвакуированным оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская. По её словам, эвакуированные дети получили возможность обучаться в российских школах и вузах.

В посольстве России в США ранее обратили внимание на высказывания руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, обвинившего Россию в «принудительном перемещении и депортации украинских детей» на территорию России.

В дипмиссии подчеркнули, что Россия приняла детей, вынужденных спасаться вместе со своими родными от обстрелов и зверств ВСУ.