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Лавров назвал сбалансированной позицию арабских стран на ситуацию вокруг Украины

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что арабские страны занимают взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины, несмотря на давление Запада.
Лавров назвал сбалансированной позицию арабских стран на ситуацию вокруг Украины
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами», — приводит ТАСС фрагмент обращения Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее по итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Запада сорвали принятие G20 коллективных решений из-за позиции и формулировок по Украине в ходе согласования итогового документа.

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