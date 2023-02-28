Лавров назвал сбалансированной позицию арабских стран на ситуацию вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что арабские страны занимают взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины, несмотря на давление Запада.

«С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами», — приводит ТАСС фрагмент обращения Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее по итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Запада сорвали принятие G20 коллективных решений из-за позиции и формулировок по Украине в ходе согласования итогового документа.