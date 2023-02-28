Лавров назвал сбалансированной позицию арабских стран на ситуацию вокруг Украины
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«С удовлетворением констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг неё, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами», — приводит ТАСС фрагмент обращения Лаврова к участникам и организаторам XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее по итогам саммита глав Минфина стран G20 Индия заявила о разных взглядах на ситуацию на Украине среди членов «двадцатки».
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны Запада сорвали принятие G20 коллективных решений из-за позиции и формулировок по Украине в ходе согласования итогового документа.