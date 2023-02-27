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Госдеп: США нашли решение, снимающее часть претензий России по конверсии носителей СНВ

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В Госдепе США утверждают, что администрация страны выработала техническое решение, позволяющее снять часть претензий России к переоборудованию тяжёлых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет американских атомных подводных лодок.
Госдеп: США нашли решение, снимающее часть претензий России по конверсии носителей СНВ
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

«Мы выработали с россиянами меру укрепления доверия и транспарентности, которая требует только инспекции стратегических ракет подводных лодок, чтобы позволить им подтвердить, что это снимает их обеспокоенность», — сказала помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт. Её слова приводит ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

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