Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада
- РИА Новости
Полковник напомнил, что в ходе одного из своих выступлений Путин заявил, что не позволит России подчиниться международной финансовой системе и таким образом принести в жертву будущее страны.
«Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
По мнению Макгрегора, попытки США давить на Россию приводят к усилению России и превращению в суверенную экономику.
Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.