Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада

Решение российского президента Владимира Путина не делать Россию зависимой от западных финансовых институтов спасло страну от диктата западных стран. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своём YouTube-канале.

Полковник напомнил, что в ходе одного из своих выступлений Путин заявил, что не позволит России подчиниться международной финансовой системе и таким образом принести в жертву будущее страны.

«Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

По мнению Макгрегора, попытки США давить на Россию приводят к усилению России и превращению в суверенную экономику.

Ранее Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.