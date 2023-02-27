Боррель признал, что ЕС нарушил своё табу на поставки оружия из-за конфликта на Украине
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- © David Zorrakino/Keystone Press Agency
Об этом он сказал газете Financial Times.
С началом боевых действий Боррель обратился к странам ЕС с идеей о закупке оружия для Украины, рассказал он.
«Послушайте, вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание», — вспоминает чиновник разговоры с представителями стран союза, его слова приводит РБК.
В этот момент он уже знал, что «табу было нарушено», говорится в статье.
Как напоминает издание, Европейский фонд мира появился в марте 2021 года для трат военного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».
Боррель пояснил, что военная помощь запрещена учредительными договорами союза, но фонд не является частью официального бюджета ЕС, поэтому и не подпадает под юрисдикцию договоров союза. При этом Европарламент не имеет контроля над этими деньгами.
В декабре Боррель отмечал, что Европейский фонд мира будет расширен в 2023 году на €2 млрд, а потом он может быть увеличен ещё раз на дополнительные €3,5 млрд.
По его мнению, поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно.