Боррель признал, что ЕС нарушил своё табу на поставки оружия из-за конфликта на Украине

Евросоюз нарушил своё же табу на поставки оружия после начала спецоперации на Украине, признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он сказал газете Financial Times.

С началом боевых действий Боррель обратился к странам ЕС с идеей о закупке оружия для Украины, рассказал он.

«Послушайте, вы согласились бы использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины? И молчание», — вспоминает чиновник разговоры с представителями стран союза, его слова приводит РБК.

В этот момент он уже знал, что «табу было нарушено», говорится в статье.

Как напоминает издание, Европейский фонд мира появился в марте 2021 года для трат военного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».

Боррель пояснил, что военная помощь запрещена учредительными договорами союза, но фонд не является частью официального бюджета ЕС, поэтому и не подпадает под юрисдикцию договоров союза. При этом Европарламент не имеет контроля над этими деньгами.

В декабре Боррель отмечал, что Европейский фонд мира будет расширен в 2023 году на €2 млрд, а потом он может быть увеличен ещё раз на дополнительные €3,5 млрд.

По его мнению, поставки вооружений и дипломатические усилия по Украине могут происходить параллельно.