ЕС на год продлил санкции против Белоруссии

Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии «за внутренние репрессии».

«Совет ЕС принял решение продлить ещё на год запретительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Белоруссии. Решение было принято на основании ежегодного анализа обстановки», — говорится в тексте официального заявления.

Таким образом, ограничения будут действовать до 28 февраля 2024 года.

Уточняется, что на принятие решения повлияла вовлечённость Минска в проводимую на Украине российскую спецоперацию.

В январе Евросоюз предложил ввести новый пакет санкций против Белоруссии.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что попытки Запада удушить Минск и Москву провалились.