ЕС на год продлил санкции против Белоруссии
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«Совет ЕС принял решение продлить ещё на год запретительные меры, связанные с внутренними репрессиями в Белоруссии. Решение было принято на основании ежегодного анализа обстановки», — говорится в тексте официального заявления.
Таким образом, ограничения будут действовать до 28 февраля 2024 года.
Уточняется, что на принятие решения повлияла вовлечённость Минска в проводимую на Украине российскую спецоперацию.
В январе Евросоюз предложил ввести новый пакет санкций против Белоруссии.
Президент республики Александр Лукашенко заявил, что попытки Запада удушить Минск и Москву провалились.