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Патрушев: от французских ядерных испытаний до сих пор страдают сотни тысяч алжирцев

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От последствий десятков французских ядерных взрывов до сих пор страдают сотни тысяч алжирцев, рассказал «Российской газете» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев: от французских ядерных испытаний до сих пор страдают сотни тысяч алжирцев
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Он отметил, что применяемая Западом стратегия удушения неугодных государств — не что иное, как «возрождение старых методов колониализма», который рухнул в середине ХХ века «в том числе благодаря усилиям Советского Союза».

«Алжирский народ одним из первых сбросил колониальное ярмо и показал успешный пример борьбы за свою свободу. Алжирцы как никто другой понимают: какую бы форму колониализм ни принимал, он всегда несёт зло», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что недавно была очередная годовщина первых французских ядерных испытаний на алжирской земле.

«От последствий десятков ядерных взрывов до сих пор страдают сотни тысяч алжирцев. Полагаю, что об этих и других подобных темах нам сообща нужно напоминать мировому сообществу, потому что у таких преступлений срока давности нет», — сказал секретарь Совбеза России.

27 февраля Николай Патрушев встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

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