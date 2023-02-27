Канада внесла 12 физлиц в санкционный лист против Ирана
- Gettyimages.ru
- © Matt Champlin
«В сегодняшнем санкционном списке 12 высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сил правопорядка (ЛЕФ), которые участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране», — говорится в сообщении ведомства.
Этим лицам будет запрещён въезд на территорию государства, а их банковские счета в Канаде при наличии будут заморожены.
Ранее в стране сообщили о введении санкций в отношении почти 130 физлиц из России.
Правительство также заблокировало планы России по расширению консульского присутствия в стране.