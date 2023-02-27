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Канада внесла 12 физлиц в санкционный лист против Ирана

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Власти Канады включили 12 человек в санкционный лист в отношении Ирана, следует из заявления канадского МИД.
Канада внесла 12 физлиц в санкционный лист против Ирана
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Champlin

«В сегодняшнем санкционном списке 12 высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сил правопорядка (ЛЕФ), которые участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране», — говорится в сообщении ведомства.

Этим лицам будет запрещён въезд на территорию государства, а их банковские счета в Канаде при наличии будут заморожены.

Ранее в стране сообщили о введении санкций в отношении почти 130 физлиц из России.

Правительство также заблокировало планы России по расширению консульского присутствия в стране.

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