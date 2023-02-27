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Эрдоган: власти Турции не разрешат строительство новых домов рядом с сейсморазломами

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Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.
Эрдоган: власти Турции не разрешат строительство новых домов рядом с сейсморазломами
  • AP
  • © Emrah Gurel

Об этом, как пишет Anadolu, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не будем разрешать строительство в зонах, близких к разломам, и в регионах с разжижением грунта», — отметил он.

По последним данным, число погибших в результате сильных землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, достигло 44 374.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.

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