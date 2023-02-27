Эрдоган: власти Турции не разрешат строительство новых домов рядом с сейсморазломами

Власти Турции не будут выдавать разрешения на строительство новых домов в районах, близких к сейсмически активным разломам.

Об этом, как пишет Anadolu, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не будем разрешать строительство в зонах, близких к разломам, и в регионах с разжижением грунта», — отметил он.

По последним данным, число погибших в результате сильных землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, достигло 44 374.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.