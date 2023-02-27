Эрдоган: власти Турции не разрешат строительство новых домов рядом с сейсморазломами
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Об этом, как пишет Anadolu, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не будем разрешать строительство в зонах, близких к разломам, и в регионах с разжижением грунта», — отметил он.
По последним данным, число погибших в результате сильных землетрясений в Турции, произошедших в начале февраля, достигло 44 374.
Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.