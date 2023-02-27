SCMP: все шаги Киева диктуют Вашингтон и Брюссель

Все шаги Украины диктуют Вашингтон и Брюссель, заявил обозреватель Алекс Ло в статье для издания South China Morning Post.

По его словам, на решение Украины отказаться от мирных инициатив КНР непосредственно повлияли США и Европейский союз.

«Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооружённого конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Всё это диктуют ему Вашингтон и Брюссель», — считает Ло.

То, что начиналось как наступление одной стороны, превратилось в «опосредованную войну» другой стороны, подчеркнул автор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от украинцев.

В начале февраля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты не рассматривают дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины.