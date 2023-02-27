Захарова заявила, что Москва разочарована решением Сеула расширить санкции
- РИА Новости
«Глубоко разочарованы данным решением, идущим в русле антироссийской линии ведомого Вашингтоном «коллективного Запада» и, без сомнения, принятым по указке старшего союзника», — говорится в заявлении дипломата.
По словам Захаровой, новые ограничения в очередной раз продемонстрировали ограниченность возможностей Кореи проводить самостоятельную политику в отношении России. Она отметила, что соответствующее решение нанесёт ущерб российско-южнокорейскому сотрудничеству.
Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет антироссийских санкций.
В постпредстве России при ЕС документ назвали нелегитимным.