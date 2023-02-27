Генконсульство США в Милане подтвердило кибератаку на Twitter-аккаунт дипмиссии

Twitter-аккаунт генконсульства США в Милане подвергся кибератаке со стороны неизвестных хакеров, проблему удалось устранить.

«Наш аккаунт в Twitter в последние несколько часов подвергся хакерской атаке со стороны неизвестных лиц, которые несанкционированно изменили его содержимое», — говорится в сообщении американских дипломатов.

Проблему удалось оперативно устранить, специалисты устанавливают причины происшествия.

Ранее американский президент Джо Байден поручил Министерству транспорта США провести полное расследование сбоя в системе оповещения пилотов, который произошёл накануне.

Как выяснилось, предварительной причиной сбоя в системе стал повреждённый файл в базе данных.