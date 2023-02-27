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Глава МИД Колонна: Франция продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

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Франция продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.
Глава МИД Колонна: Франция продолжит оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется
  • AP
  • © Libkos

Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна на конференции ООН по разоружению в Женеве в понедельник.

Как передаёт её слова РИА Новости, Франция продолжит поддержку Украине так долго, как это потребуется для восстановления её суверенитета и территориальной целостности.

24 февраля пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция намерена усилить военную помощь для Украины.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, США признают, что Украина не получает всего, о чём просит, но стремятся поставить наиболее необходимое вооружение.

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