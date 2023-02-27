Глава Минобороны ФРГ заявил, что учения с Польшей и США будут «сигналом» для России
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«Это был бы чёткий сигнал как в сторону НАТО, так и в сторону президента России», — приводит Deutschlandfunk его слова.
Писториус отметил, что Североатлантический альянс стал гораздо более сплочённым, чем раньше.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что происходящее в данный момент на Украине не стало неожиданностью для альянса, поскольку является продолжением конфликта, который начался в 2014 году.