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Глава Минобороны ФРГ заявил, что учения с Польшей и США будут «сигналом» для России

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Совместные учения Германии, Польши и США станут «чётким сигналом» для российского президента Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Глава Минобороны ФРГ заявил, что учения с Польшей и США будут «сигналом» для России
  • AP
  • © Martin Meissner

«Это был бы чёткий сигнал как в сторону НАТО, так и в сторону президента России», — приводит Deutschlandfunk его слова.

Писториус отметил, что Североатлантический альянс стал гораздо более сплочённым, чем раньше.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что происходящее в данный момент на Украине не стало неожиданностью для альянса, поскольку является продолжением конфликта, который начался в 2014 году.

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