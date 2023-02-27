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Лавров: новая концепция внешней политики в ближайшее время будет одобрена Путиным

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обновлённая редакция концепции внешней политики страны в ближайшее время должна быть одобрена российским лидером Владимиром Путиным.
Лавров: новая концепция внешней политики в ближайшее время будет одобрена Путиным
  • РИА Новости

«Изменения, которые происходят в мире, отражены в проекте концепции внешней политики, она буквально в самое ближайшее время должна быть одобрена президентом, мы на это рассчитываем», — цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, Россия продолжит реализовывать независимый внешнеполитический курс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новая концепция внешней политики России будет опубликована в ближайшее время.

15 февраля Лавров заявил, что в обновлённой концепции внешней политики России речь пойдёт о необходимости остановить монополию Запада.

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