Премьер и глава МО Японии подтвердили, что Токио изучает закупку до 400 ракет «Томагавк»
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Об этом пишет РИА Новости.
«Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет «Томагавк», — сообщил Хамада.
В материале сказано, что его слова вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая попросила премьер-министра объяснить, откуда взялась такая точная цифра.
Кисида, в свою очередь, отметил, что рассматривается закупка «самое большее 400 ракет».
15 февраля Кисида сообщил, что крылатые ракеты «Томагавк», которые Япония планирует закупать у Соединённых Штатов, будут самой последней модификации.