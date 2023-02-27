Премьер и глава МО Японии подтвердили, что Токио изучает закупку до 400 ракет «Томагавк»

Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили, что правительство рассматривает возможность закупки до 400 крылатых ракет США «Томагавк».

Об этом пишет РИА Новости.

«Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет «Томагавк», — сообщил Хамада.

В материале сказано, что его слова вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая попросила премьер-министра объяснить, откуда взялась такая точная цифра.

Кисида, в свою очередь, отметил, что рассматривается закупка «самое большее 400 ракет».

15 февраля Кисида сообщил, что крылатые ракеты «Томагавк», которые Япония планирует закупать у Соединённых Штатов, будут самой последней модификации.