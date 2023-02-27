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Премьер и глава МО Японии подтвердили, что Токио изучает закупку до 400 ракет «Томагавк»

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Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили, что правительство рассматривает возможность закупки до 400 крылатых ракет США «Томагавк».
Премьер и глава МО Японии подтвердили, что Токио изучает закупку до 400 ракет «Томагавк»
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

Об этом пишет РИА Новости.

«Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет «Томагавк», — сообщил Хамада.

В материале сказано, что его слова вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая попросила премьер-министра объяснить, откуда взялась такая точная цифра.

Кисида, в свою очередь, отметил, что рассматривается закупка «самое большее 400 ракет».

15 февраля Кисида сообщил, что крылатые ракеты «Томагавк», которые Япония планирует закупать у Соединённых Штатов, будут самой последней модификации.

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