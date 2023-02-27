SVT: В Швеции сотни беженцев с Украины не могут обеспечить себя едой на каждый день
Об этом информирует телеканал SVT.
«Сотни украинских беженцев по всей стране не могут позволить себе еду на день», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что более 12-ти тысяч украинцев трудоспособного возраста живут на пособия, выделяемые правительством.
В сюжете телеканала говорится, что одна из причин, по которым беженцы не могут найти работу, заключается в незнании шведского языка.
Ранее беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру.
Также сообщалось, что британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев.