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SVT: В Швеции сотни беженцев с Украины не могут обеспечить себя едой на каждый день

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Украинские беженцы в Швеции не могут позволить себе еду, из-за чего они вынуждены обращаться за продовольствием в благотворительные организации.

Об этом информирует телеканал SVT.

«Сотни украинских беженцев по всей стране не могут позволить себе еду на день», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более 12-ти тысяч украинцев трудоспособного возраста живут на пособия, выделяемые правительством.

В сюжете телеканала говорится, что одна из причин, по которым беженцы не могут найти работу, заключается в незнании шведского языка.

Ранее беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру.

Также сообщалось, что британцы загоняют в долговую кабалу украинских беженцев.

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