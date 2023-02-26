Axios: в конгрессе планируются «агрессивные» слушания по поводу ЧП с химикатами в Огайо

Несколько комитетов палаты представителей США планируют провести «агрессивные» слушания в конгрессе по делу о том, как администрация Джо Байдена реагирует на аварию поезда в Огайо, где произошёл выброс химикатов. Об этом пишет Axios.

По данным издания, слушания будут проведены комитетами палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, а также по энергетике и торговле.

Джеймс Комер, член палаты представителей от республиканцев, в частности, потребовал от министра транспорта Пита Буттиджича информацию о том, как его ведомство отреагировало на крушение поезда в Восточной Палестине (штат Огайо).

5 февраля американские СМИ сообщили, что в Огайо порядка 50 вагонов поезда сошли с рельсов.

Товарный поезд перевозил опасные химические вещества, как минимум в пяти вагонах находился ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что Байден сосредоточился на ситуации на Украине вместо того, чтобы предпринять действия на фоне химической аварии в штате Огайо.

Также конгрессмен Пол Госар назвал визит Байдена в Киев пощёчиной каждому жителю Соединённых Штатов, особенно жителям Восточной Палестины.

По мнению спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, авария в Огайо является серьёзной экологической катастрофой, однако в Америке об этом предпочитают молчать.