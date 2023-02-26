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Минфин: санкции ЕС против ФНБ не скажутся на доступности средств для правительства России

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Ограничительные меры, введённые Евросоюзом против Фонда национального благосостояния (ФНБ), не скажутся на доступности средств для российского правительства.
Минфин: санкции ЕС против ФНБ не скажутся на доступности средств для правительства России
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

«Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств фонда будут осуществлены в плановом режиме», — сказали в министерстве.

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввёл ограничения в отношении кредитных организаций — Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также в отношении Фонда национального благосостояния.

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