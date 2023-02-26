Минфин: санкции ЕС против ФНБ не скажутся на доступности средств для правительства России

Ограничительные меры, введённые Евросоюзом против Фонда национального благосостояния (ФНБ), не скажутся на доступности средств для российского правительства.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

«Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств фонда будут осуществлены в плановом режиме», — сказали в министерстве.

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввёл ограничения в отношении кредитных организаций — Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф Банка, а также в отношении Фонда национального благосостояния.