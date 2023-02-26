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Nokia обновила логотип и стратегию развития

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Финская компания Nokia обновила свою стратегию развития и показала новый логотип.
Nokia обновила логотип и стратегию развития
  • Gettyimages.ru

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя её ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества», — сообщила компания в пресс-релизе.

Сам логотип можно увидеть на официальном сайте компании.

Стратегия развития компании предусматривает, в частности, «развитие перспективных талантов и инвестирование в долгосрочные исследования, особенно в области 6G».

Ранее глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан заявил, что Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию.

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