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Премьер Италии заявила о решимости бороться с нелегальной миграцией

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования в связи с гибелью мигрантов при кораблекрушении в Ионическом море и заявила о решимости бороться с нелегальной миграцией.
Премьер Италии заявила о решимости бороться с нелегальной миграцией
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По словам Мелони, жизни мигрантов были «оборваны торговцами людьми».

«Бесчеловечно обменивать жизни мужчин, женщин и детей на цену «билета», который они оплачивают в ложной перспективе безопасного путешествия», — цитирует её РИА Новости.

Итальянское правительство «решительно настроено на предотвращение» миграции по морю, заключила Мелони.

Ранее агентство La Provincia di Cremona сообщило, что в море в южной итальянской области Калабрия погибли более 30 мигрантов.

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