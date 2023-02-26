В МИД России заявили, что США и ЕС пытаются отвлечь внимание от ближневосточных кризисов

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Соединённые Штаты совместно с Европейским союзом стремятся отвлечь внимание международного сообщества от кризисов, происходящих на Ближнем Востоке.

Об этом Богданов сказал в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона продолжает прилагать усилия, направленные на подготовку условий для возобновления процесса урегулирования между Израилем и Палестиной.

«США и ЕС стремятся отвести фокус внимания мирового сообщества от ближневосточных и других региональных кризисов», — отметил Богданов.

Он назвал такой подход недопустимым.

В январе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.