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В МИД России заявили, что США и ЕС пытаются отвлечь внимание от ближневосточных кризисов

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Соединённые Штаты совместно с Европейским союзом стремятся отвлечь внимание международного сообщества от кризисов, происходящих на Ближнем Востоке.
В МИД России заявили, что США и ЕС пытаются отвлечь внимание от ближневосточных кризисов
  • РИА Новости

Об этом Богданов сказал в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона продолжает прилагать усилия, направленные на подготовку условий для возобновления процесса урегулирования между Израилем и Палестиной.

«США и ЕС стремятся отвести фокус внимания мирового сообщества от ближневосточных и других региональных кризисов», — отметил Богданов.

Он назвал такой подход недопустимым.

В январе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.

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