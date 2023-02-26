ВСУ «развалятся» без поддержки военных НАТО. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в программе Fox News.

«Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся», — приводит его слова РИА Новости.

Макгрегор рассказал, что киевские власти испытывают нехватку военнослужащих.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на приказ министра обороны Алексея Резникова сообщил, что сотрудников военкоматов ряда областей Украины отправят на передовую.

Как сообщало издание Politico, украинские военные рассказали, что их сослуживцы из-за нехватки людей и боеприпасов иногда оставляют позиции, чтобы избежать «бессмысленной гибели».