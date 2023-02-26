Американский журналист Бекер призвал западные СМИ говорить об Украине правду

Американский журналист Fox News Кайл Бекер заявил, что западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение.

Об этом он написал в своём Twitter.

Он потребовал европейских журналистов предоставить свидетельства или перестать жульничать.

«Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств», — сказал Бекер.

По его словам, он скептически относится к работе западных СМИ, так как они не предоставляют никаких документальных подтверждений.

Ранее обозреватель Newsweek Стивен Майерс заявил, что грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде.

Также журналист Сеймур Херш рассказал, что президент США джо Байден лжёт и замалчивает правду о «Северных потоках».