Узнать больше

Американский журналист Бекер призвал западные СМИ говорить об Украине правду

Короткая ссылка
Американский журналист Fox News Кайл Бекер заявил, что западные СМИ не освещают украинский конфликт должным образом и вводят людей в заблуждение.

Об этом он написал в своём Twitter.

Он потребовал европейских журналистов предоставить свидетельства или перестать жульничать.

«Мы не отправляем своих сыновей и дочерей умирать за политику коррумпированной недемократической страны без доказательств», — сказал Бекер.

По его словам, он скептически относится к работе западных СМИ, так как они не предоставляют никаких документальных подтверждений.

Ранее обозреватель Newsweek Стивен Майерс заявил, что грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде.

Также журналист Сеймур Херш рассказал, что президент США джо Байден лжёт и замалчивает правду о «Северных потоках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить