Минторг США ввёл новые экспортные ограничения на товары из России и Белоруссии
Информация об этом опубликована на сайте Минторга США.
«Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии», — говорится в сообщении.
Меры касаются правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, а также предметов роскоши.
Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.
Также сообщалось, что Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций против России, поставив ряд условий.
Днём ранее Минторг США внёс в чёрный список более 60 компаний из России за поддержку российского ВПК.