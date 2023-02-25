Минторг США ввёл новые экспортные ограничения на товары из России и Белоруссии

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на товары из России и Белоруссии.

Информация об этом опубликована на сайте Минторга США.

«Министерство торговли расширяет и ужесточает существующие санкции против России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Меры касаются правил экспортного контроля за российским и белорусским секторами промышленности, а также предметов роскоши.

Ранее Евросоюз согласовал десятый пакет антироссийских санкций.

Также сообщалось, что Польша согласилась на принятие десятого пакета санкций против России, поставив ряд условий.

Днём ранее Минторг США внёс в чёрный список более 60 компаний из России за поддержку российского ВПК.