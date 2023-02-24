Всемирный банк выделил новый пакет помощи Украине на сумму $2,5 млрд
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«Всемирный банк сегодня объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на $2,5 млрд», — говорится в сообщении банка.
Данные средства предназначены для реализации ключевых правительственных функций украинских властей.
Ранее советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.