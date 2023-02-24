Всемирный банк выделил новый пакет помощи Украине на сумму $2,5 млрд

Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи для Украины на сумму $2,5 млрд.

«Всемирный банк сегодня объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на $2,5 млрд», — говорится в сообщении банка.

Данные средства предназначены для реализации ключевых правительственных функций украинских властей.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.