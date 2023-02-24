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Всемирный банк выделил новый пакет помощи Украине на сумму $2,5 млрд

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Всемирный банк объявил о выделении нового пакета финансовой помощи для Украины на сумму $2,5 млрд.
Всемирный банк выделил новый пакет помощи Украине на сумму $2,5 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Nodar Chernishev / EyeEm

«Всемирный банк сегодня объявил о дополнительном грантовом финансировании для Украины на $2,5 млрд», — говорится в сообщении банка.

Данные средства предназначены для реализации ключевых правительственных функций украинских властей.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.

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