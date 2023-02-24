С 10 марта США вводят 200%-ную пошлину на алюминий из России
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«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200% на алюминий и алюминиевые товары, произведённые в России», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Отмечается, что алюминиевая отрасль является ключевой частью российской оборонной промышленности.
По словам Байдена, данная отрасль сыграла важную роль в обеспечении российской армии вооружениями.
Ранее в США также объявили о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.