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С 10 марта США вводят 200%-ную пошлину на алюминий из России

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США с 10 марта вводят 200%-ную пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России, заявил американский президент Джо Байден.
С 10 марта США вводят 200%-ную пошлину на алюминий из России
  • Gettyimages.ru
  • © Greg Pease

«Для дальнейшего сокращения импорта алюминиевых продуктов и увеличения внутренних мощностей, я определил необходимым и уместным ввести с 10 марта 2023 года пошлину 200% на алюминий и алюминиевые товары, произведённые в России», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Отмечается, что алюминиевая отрасль является ключевой частью российской оборонной промышленности.

По словам Байдена, данная отрасль сыграла важную роль в обеспечении российской армии вооружениями.

Ранее в США также объявили о повышении пошлины на более чем 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции.

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