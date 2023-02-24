Newsweek: Вашингтон не заинтересован в сохранении территориальной целостности Украины
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«США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины», — отметил он.
Хаммер подчеркнул, что американская администрация в первую очередь намерена сохранить киевский режим во главе с Владимиром Зеленским.
Ранее обозреватель Time Филип Шорт заявил, что США могут предоставить Украине финансовую помощь, чтобы она смирилась с потерей территорий.