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В МИД КНР назвали критику позиции по украинскому кризису попыткой очернить Китай

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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал критику представленного Пекином плана политического урегулирования украинского кризиса.
В МИД КНР назвали критику позиции по украинскому кризису попыткой очернить Китай
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай», — цитирует его РИА Новости.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.

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