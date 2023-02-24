Китай призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине

Необходимо как можно скорее возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом.

Об этом сказано в документе с позицией КНР по политическому урегулированию украинского вопроса.

Как передаёт РИА Новости, необходимо «разрядке ситуации и, наконец, достичь полного прекращения огня».

«(Необходимо. — RT) прекратить боевые действия, прекратить войну», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что МИД Китая представил принципы разрешения украинского кризиса.

Кроме того, Пекин выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса.