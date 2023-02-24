Китай призвал к скорейшему прекращению боевых действий на Украине
Об этом сказано в документе с позицией КНР по политическому урегулированию украинского вопроса.
Как передаёт РИА Новости, необходимо «разрядке ситуации и, наконец, достичь полного прекращения огня».
«(Необходимо. — RT) прекратить боевые действия, прекратить войну», — сказано в документе.
Ранее стало известно, что МИД Китая представил принципы разрешения украинского кризиса.
Кроме того, Пекин выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса.