МИД КНР: Пекин против злоупотребления санкциями в контексте украинского кризиса

Пекин выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса.

Таким образом китайский МИД прокомментировал позицию Китая по ситуации на Украине.

Отмечается, что односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые.

«Выступаем против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности», — цитирует заявление китайского ведомства РИА Новости.

В январе постпред КНР в ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к ещё большей конфронтации.

8 февраля стало известно, что страны G7 готовят санкции против Китая, Ирана и КНДР за вероятную помощь России.