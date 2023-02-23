Боррель: ЕС проголосует против поправок Минска к проекту резолюции ГА ООН по Украине
Ранее Белоруссия предложила поправку, призывающую не поставлять оружие на Украину, в западный проект резолюции в ГА ООН.
«Мы проголосуем против этих поправок», — цитирует еврочиновника РИА Новости.
Боррель также призвал все страны — члены ООН не поддерживать данные поправки.
Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона на международных площадках во взаимодействии с Россией разбивает консенсус в отношении попыток Запада протащить откровенно антибелорусские инициативы.