Узнать больше

Боррель: ЕС проголосует против поправок Минска к проекту резолюции ГА ООН по Украине

Короткая ссылка
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны объединения проголосуют против поправок к проекту резолюции Генассамблеи ООН по Украине, которые предлагает Белоруссия.

Ранее Белоруссия предложила поправку, призывающую не поставлять оружие на Украину, в западный проект резолюции в ГА ООН.

«Мы проголосуем против этих поправок», — цитирует еврочиновника РИА Новости.

Боррель также призвал все страны — члены ООН не поддерживать данные поправки.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона на международных площадках во взаимодействии с Россией разбивает консенсус в отношении попыток Запада протащить откровенно антибелорусские инициативы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить