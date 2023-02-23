Боррель: ЕС проголосует против поправок Минска к проекту резолюции ГА ООН по Украине

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны объединения проголосуют против поправок к проекту резолюции Генассамблеи ООН по Украине, которые предлагает Белоруссия.

Ранее Белоруссия предложила поправку, призывающую не поставлять оружие на Украину, в западный проект резолюции в ГА ООН.

«Мы проголосуем против этих поправок», — цитирует еврочиновника РИА Новости.

Боррель также призвал все страны — члены ООН не поддерживать данные поправки.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что белорусская сторона на международных площадках во взаимодействии с Россией разбивает консенсус в отношении попыток Запада протащить откровенно антибелорусские инициативы.