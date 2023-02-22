Американская журналистка Келли заявила, что Байден посетил Украину ради пиара

Поездка президента США Джо Байдена на Украину была связана с попыткой поднять собственный рейтинг. Об этом заявила журналистка Мегин Келли.

По её словам, СМИ преподносят эту поездку как «марш генерала Макартура», но это в действительности не так.

«Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила Келли в эфире Sky News Australia.

Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США в Киев — в противном случае он бы не состоялся.