Американская журналистка Келли заявила, что Байден посетил Украину ради пиара
По её словам, СМИ преподносят эту поездку как «марш генерала Макартура», но это в действительности не так.
«Он приехал и поучаствовал в фотосессии, которая была нужна ему из-за появившихся в последние пару недель нелестных репортажей», — заявила Келли в эфире Sky News Australia.
Байден прибыл в Киев с незапланированным визитом утром 20 февраля.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Москва предоставила гарантии безопасности для визита президента США в Киев — в противном случае он бы не состоялся.